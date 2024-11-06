«Уйдет куда-нибудь выше 100». Как повлияют на курс биткоина выборы в США

Стоимость биткоина обновила исторический максимум на фоне выборов президента США. С чем это связано и как лучше поступить тем, у кого есть эта криптовалюта, рассказал 360.ru эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

По словам аналитика, причин для роста цены на биткоин две. Согласно политической, кандидат в президенты США Дональд Трамп обещал содействие криптовалюте. По технической — хешрейт биткоина значительно вырос.

«Это всегда опережающий индикатор его роста. С точки зрения теханализа, он достаточно долго был в боковом тренде и из него должен был выходить вверх. Биткоин сейчас 74 тысячи [долларов за один] пробьет и уйдет куда-нибудь выше 100, скорее всего», — рассказал он.

Голубовский рекомендовал держателям биткоина не только не продавать его, но и по возможности докупать, поскольку многие факторы предрекают дальнейшее подорожание.

При этом собеседник 360.ru отметил, что курс рубля к доллару от выборов сильно не изменится.

«Никак это не влияет, абсолютно. Потому что рубль сейчас — это не конвертируемая по капитальным операциям валюта, поэтому его курс определяется только торговым балансом», — объяснил аналитик.

Он посоветовал не продавать доллары, поскольку с большей степенью вероятности рубль будет дешеветь.

Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах и уже получил поздравления из нескольких стран.