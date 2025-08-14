Стоимость биткоина достигла нового рекорда

Стоимость биткоина достигла исторического максимума, поднявшись в цене выше 124 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Binance .

По состоянию на 03:22 по московскому времени, биткоин подорожал до 124 060 долларов, это новый рекорд стоимости криптовалюты.

Курс биткоина за последние 24 часа также вырос на 2,33%, а его оборот достиг 19,91 миллиона долларов. Курс эфира (ETH) 11 августа обновил многолетний максимум, превысив отметку в 4,3 тысячи долларов.

Специалист по цифровой валюте Карен Симонян отмечала, что факторы роста биткоина кроются в заходе инвесторов из Китая на азиатский цифровой рынок. Другие причины роста — вывод ликвидности и стабилизация по налоговым сборам в США.

Эксперт по криптовалюте Василий Гиря ранее допустил рост курса биткоина выше 130 тысяч долларов.