Эксперт по криптовалюте Гиря допустил рост курса биткоина выше 130 тысяч долларов

По его словам, укрепление криптовалюты обусловлено высоким интересом крупных финансовых игроков и организаций, которые продолжают инвестировать средства в цифровую валюту.

«BTC все чаще воспринимают как „цифровое золото“, а российский сегмент майнинга демонстрирует устойчивое развитие», — добавил специалист.

Если тенденция продолжится, отметил Гиря, цена биткоина способна достигнуть отметки в 125–130 тысяч долларов (около 10 миллионов рублей) в течение ближайших недель.