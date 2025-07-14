Эксперт по криптовалюте Гиря допустил рост курса биткоина выше 130 тысяч долларов
Владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря прокомментировал «Известиям» причины устойчивого повышения стоимости биткоина.
По его словам, укрепление криптовалюты обусловлено высоким интересом крупных финансовых игроков и организаций, которые продолжают инвестировать средства в цифровую валюту.
«BTC все чаще воспринимают как „цифровое золото“, а российский сегмент майнинга демонстрирует устойчивое развитие», — добавил специалист.
Если тенденция продолжится, отметил Гиря, цена биткоина способна достигнуть отметки в 125–130 тысяч долларов (около 10 миллионов рублей) в течение ближайших недель.