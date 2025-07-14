Названы 4 причины рекордного роста курса биткоина

Одной из причин роста курса биткоина до рекордных значений стал заход китайских инвесторов на азиатский цифровой рынок. Об этом 360.ru сообщил специалист по цифровой валюте Карен Симонян.

«Китайские инвесторы скупили большую часть активов, монет, цифровых токенов. Также были прямые большие заходы в биткоин», — сказал он.

Вторым фактором могла стать стабилизация по налоговым сборам в США, которая произошла в конце первого квартала текущего года. Третьим — вывод ликвидности.

«Четвертое: один из крупнейших в мире кластеров, который находится в Эфиопии, начал выводить свой пул летом, и это тоже дало легкий рост», — отметил собеседник 360.ru.

По словам Симоняна, на фоне роста биткоина многие альтернативные цифровые валюты просели, что также сказалось на состоянии рынка.

Ранее стало известно, что курс биткоина установил исторический рекорд. Стоимость биткоина на бирже Binance превысила отметку в 120 тысяч долларов.