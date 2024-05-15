Ставку по семейной ипотеке предложили привязать к возрасту детей | 360°

Деньги 15 мая 2024, 14:50 Ставку по семейной ипотеке предложили привязать к возрасту детей Минфин предложил повысить ставку семейной ипотеки с 6 до 12% РИА «Новости»

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В России пересмотрят условия семейной ипотеки. Минфин предложил привязать ее к возрасту детей и повысить ставку вдвое, до 12% годовых, если им исполнилось больше шести лет. Заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил об этом на полях конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024», сообщило РИА «Новости».

Льготная ипотека, объяснил он, призвана поддержать строительную отрасль и семьи с детьми. Чебесков заявил, что это антикризисная, а не демографическая мера. Программу семейной ипотеки со ставкой 6% продлят, но участвовать в ней смогут только родители детей младше шести лет. Замминистра заявил, что условия для других заемщиков пока не утвердили.

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«Мы предлагали для тех семей, которые сейчас подпадают под семейную ипотеку и которые не подпадут в будущем, повышение ставки до 12%. <…> Мы предлагаем 12% для тех, у кого есть два несовершеннолетних ребенка», — пояснил он.

Минфин призвал также запретить семьям с высоким доходом оформлять семейную ипотеку. Чебесков заявил, что при зарплате 500 тысяч рублей в месяц можно оформить кредит на рыночных условиях.