Отметка роста. Минимальную зарплату россиян захотели привязать к МРОТ

Экономист Корнеев: МРОТ нужно повысить хотя бы на 80% к 2030 году

Россиянам могут законодательно установить минимальную зарплату не ниже МРОТ. Эксперты уверены, что такая мера положительно скажется не только на благосостоянии людей, но и на экономике страны в целом: предпринимателям поневоле придется повышать производительность и эффективность труда.

Привязка МРОТ к зарплате

Депутаты Госдумы 13 июня рассмотрят законопроект об оплате труда россиян. Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью 133 Трудового кодекса и запретить выплачивать фактическую зарплату (то есть уже после вычета НДФЛ) ниже уровня минимального размера оплаты труда. Копию проекта в своем Telegram-канале опубликовал глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Идею установить размер минимальной зарплаты на уровне МРОТ обсуждают не первый год. В апреле глава Нилов поддержал эту инициативу и отметил, что «профсоюз с этим тоже согласен».

Премьер-министр Михаил Мишустин на недавнем заседании правительства заявил, что минимальный размер оплаты труда с 2025-го превысит 22 тысячи, а к 2030 году будет не менее 35 тысяч рублей в месяц. Сейчас МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц.