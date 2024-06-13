Отметка роста. Минимальную зарплату россиян захотели привязать к МРОТ
Экономист Корнеев: МРОТ нужно повысить хотя бы на 80% к 2030 году
Россиянам могут законодательно установить минимальную зарплату не ниже МРОТ. Эксперты уверены, что такая мера положительно скажется не только на благосостоянии людей, но и на экономике страны в целом: предпринимателям поневоле придется повышать производительность и эффективность труда.
Привязка МРОТ к зарплате
Депутаты Госдумы 13 июня рассмотрят законопроект об оплате труда россиян. Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью 133 Трудового кодекса и запретить выплачивать фактическую зарплату (то есть уже после вычета НДФЛ) ниже уровня минимального размера оплаты труда. Копию проекта в своем Telegram-канале опубликовал глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Идею установить размер минимальной зарплаты на уровне МРОТ обсуждают не первый год. В апреле глава Нилов поддержал эту инициативу и отметил, что «профсоюз с этим тоже согласен».
Премьер-министр Михаил Мишустин на недавнем заседании правительства заявил, что минимальный размер оплаты труда с 2025-го превысит 22 тысячи, а к 2030 году будет не менее 35 тысяч рублей в месяц. Сейчас МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц.
Как повышение МРОТ повлияет на экономику
Раньше в России МРОТ был законодательно привязан к минимальному прожиточному минимуму, напомнил 360.ru экономист, доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев. Теперь расчеты о том, какой должен быть минимальный размер оплаты труда, делают разные институты по заказу государства.
Это, конечно, печальная история. Буквально недавно на ПМЭФ-2024 Владимир Путин сказал, что МРОТ собираются привязать к медианной оплате труда — она сейчас примерно 44 тысячи рублей. На сегодня МРОТ составляет приблизительно 48% от медиальной оплаты труда.
Валерий Корнеев
Экономист отметил, что рост медианной оплаты труда крайне желателен — это будет признаком движения России к экономике высоких зарплат. Ведь они нужны для того, чтобы развивать собственные промышленность и технологии, обеспечивать выпуск этой продукции.
Интересно
«Другого выхода у нас нет. И МРОТ в 35 тысяч рублей к 2030 году — это, конечно, крайне низкие цифры. Желательно было бы, чтобы к этому времени рост составлял хотя бы 80%. Это абсолютно необходимо», — подчеркнул Корнеев.
Нельзя делать зарплату ниже законодательно установленного минимума, сколько бы часов в месяц человек ни работал, подчеркнул собеседник 360.ru. Тогда отечественные предприниматели будут вынуждены повышать производительность и эффективность труда, а не только заботиться о том, чтобы выплатить людям поменьше и уйти от налогов.