Стало известно, почему в марте пенсии будет меньше февральских

Определенные категории российских пенсионеров в марте столкнутся с уменьшением выплат по сравнению с февралем. Это связано с проведенной в начале года индексацией пенсией, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Эксперт напомнил, что в январе пенсии большинства россиян проиндексировали на прогнозируемый уровень инфляции в размере 7,3%, но фактически она достигла 9,5%.

По этой причине в феврале пенсионеры получили не только увеличенную до реальной инфляции выплату, но еще и доплату 2,2%, недополученных в начале года.

«В марте такой доплаты не будет, поэтому общий размер выплат окажется меньше», — разъяснил Виноградов.

При этом некоторым категориям пенсионеров повезет. В марте военные пенсии дополнительно увеличат на 4,4%. Размер прибавки будет зависеть от ряда факторов, в частности, звания, должности и выслуги лет.

Ранее россияне назвали достойной пенсию на уровне 49,6 тысячи рублей.