Россияне назвали достойный уровень пенсии

Россияне в среднем считают достойной пенсию на уровне 49,6 тысячи рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, которые оказались в распоряжении ТАСС .

«Согласно опросу, размер достойной пенсии на сегодняшний день составляет 49 600 рублей, что на 1 500 рублей или на 3% больше, чем в июне 2024 года (48 100 рублей)», — заявили авторы исследования.

При этом чем старше респонденты, тем выше сумма приемлемой пенсии. Молодые люди до 25 лет считают достаточным уровнем 47 400 рублей, россияне старше 45 лет — 50 200 рублей. Чем выше зарплата, тем выше ожидания относительно пенсии.

Людям с доходом до 50 тысяч рублей в месяц достаточно в среднем 45,9 тысячи рублей пенсионных выплат. Те, кто получает от 100 тысяч рублей, рассчитывают на пенсию в 51 тысячу.

Самые высокие запросы наблюдаются у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Третье место занял Хабаровск, четвертое — Тюмень.

Ранее НПФ «Эволюция» и Финансовый университет выяснили, что большинство россиян не подготовили финансовую подушку к пенсии. Респонденты рассчитывают на помощь родственников и государства.