Депутат Бессараб рассказала, что ряд пенсионеров получат в декабре 2 выплаты

Некоторым пенсионерам станет доступна проиндексированная выплата за январь уже в декабре 2024 года. Об этом сообщила «Москве 24» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она объяснила, что согласно общим правилам, выплаты, такие как зарплаты и пенсии, могут быть выданы заранее, если их день совпадает с нерабочим праздником. Пенсионеры, в этом случае имеют право получить средства в последние рабочие дни декабря, причем страховая пенсия будет уже с учетом индексации.

Светлана Бессараб отметила, что изначально в 2025 году планировалось провести индексацию пенсий в феврале и апреле, однако позже было решено придерживаться старой схемы, осуществляя индексацию лишь раз в год.