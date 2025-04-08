Стало известно, на каких условиях можно выйти на пенсию в 2025 году

Соцфонд: для назначения пенсии нужно не менее 15 лет стажа и 30 коэффициентов

На страховую пенсию в 2025 году смогут претендовать люди, достигшие пенсионного возраста, накопившие 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Такие условия установил Соцфонд России, сообщило РИА «Новости» .

За счет переходного периода возраст выхода на пенсию в этом году составил 64 года у мужчин и 59 лет у женщин. Но для того, чтобы претендовать на страховую пенсию по старости, человек должен отработать не менее 15 лет и накопить 30 пенсионных коэффициентов, каждый из которых равен 145,69 рубля.

Социальные пенсии с 1 апреля увеличились почти на 15%. Их получают люди с недостаточным трудовым стажем, инвалиды и россияне, потерявшие кормильца. Страховые пенсии председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил индексировать на основе реальных расходов, а не показателей инфляции. Он призвал пересмотреть подход к их начислению.