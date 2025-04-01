Соцпенсии в России проиндексируют на 14,75% с 1 апреля

Социальные пенсии россиян с 1 апреля проиндексируют на 14,75%. Размер индексации рассчитывается, основываясь на темпах роста прожиточного минимума пенсионеров за прошлый год, сообщил «Интерфакс» .

Социальные пенсии выплачиваются инвалидам, тем, кто потерял кормильца, а также тем, у кого отсутствует стаж или его недостаточно для назначения страховой пенсии. С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы для более чем четырех миллионов россиян.

Кроме того, 1 апреля вступает в силу закон о единой программе воспитательной работы в лагерях. Как подчеркнул ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, сотрудники организаций, занимающихся отдыхом и оздоровлением детей, смогут использовать эту программу при разработке своих планов.

В соответствии с планом, молодым людям будут прививать традиционные духовно-нравственные идеалы. Особое значение будет придаваться воспитанию уважения к памяти героев, защищавших Отечество, и развитию трудолюбия.

С 1 апреля также вступит в силу ограничение на выдачу рискованных ипотечных и автокредитов. Банк России получит возможность устанавливать для кредитных и микрофинансовых организаций специальные меры, направленные на предотвращение рисков.

Макропруденциальные лимиты — это ограничения, которые устанавливаются для контроля за уровнем закредитованности граждан. Они представляют собой предельную долю необеспеченных кредитов (без залога) в общем объеме выданных кредитов и займов. Такие лимиты помогают сдерживать рост закредитованности населения.

Россиянам гарантируется выплата страховой пенсии, и прекратить ее невозможно. Однако в некоторых случаях Социальный фонд России может приостановить выплаты, рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.