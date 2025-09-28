Стало известно, кому проиндексируют пенсии до конца года

Военным пенсионерам и бывшим сотрудникам силовых ведомств повысят пенсии с 1 октября 2025 года. Об этом РИА «Новости» рассказала член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина.

Сенатор объяснила, что это связано с индексацией окладов на 7,6% у действующих военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, ФПС, таможенных органов и начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи. Формула для расчета пенсий этих категорий лиц напрямую привязана к размерам базового денежного довольствия.

«Пенсии увеличатся у тех, кому в сентябре исполняется 80 лет — с 1 октября они начнут получать увеличенные на 10221,70 рубля выплаты», — упомянула Косихина еще одну категорию лиц.

Сенатор пояснила, что государство предусмотрело все необходимые средства на обеспечение соцвыплат. И напомнила, что социальные пенсии уже проиндексировали в апреле на 14,75% инвалидам, людям, потерявшим кормильца и тем, кому не хватило трудового стажа для назначения страховой пенсии.

Ранее эксперты Роскачества рассказали, что страховая пенсия по старости состоит их фиксированной выплаты и страховой части. При достижении 80 лет первая часть удваивается, а также устанавливается ежемесячная надбавка на уход.