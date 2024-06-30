Стало известно, кому повысят пенсии с 1 июля

Декан Виноградов: инвалидам и достигшим 80 лет пенсионерам повысят пенсии с июля

Некоторым пенсионерам повысят выплаты с первого июля. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Речь идет о трех категориях получателей: работавших пенсионерах, уволившихся в июне, людях, достигших 80-летнего возраста и инвалидах. Кроме того, фиксированную надбавку увеличат вдвое для граждан, получивших инвалидность первой группы.

Ранее стало известно, что в июле изменятся правила выдачи суммы накопительной части пенсии. Он должен составлять 10% или менее от прожиточного минимума пенсионера. В 2024-м году он равен 13 290 рублей. Для расчета учтут накопленную сумму и период дожития.