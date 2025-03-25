Стало известно, кому из россиян полностью спишут долги по кредитам в 2025 году

Участники спецоперации и их жены могут подать заявление на полное списание долгов по ипотечным и потребительским кредитам на сумму до 10 миллионов рублей. Гендиректор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс сообщил об этом РИА «Новости» .

«В 2025 году возможность полного списания долгов по кредитам предоставлена участникам специальной военной операции, заключившим контракт на службу в Вооруженных силах Российской Федерации после 1 декабря 2024 года», — уточнил он.

Еще одним условием, по словам Адамса, является уже начатая процедура взыскания. Участвовать в программе смогут как участники СВО, так и их супруги. Государство аннулирует задолженность, остановит судебные разбирательства, исполнительные производства и снимет арест с имущества. Юрист заявил, что в отличие от банкротства физлиц, такое списание не повлечет дополнительных последствий в виде запрета на ведение бизнеса или получение новых займов.

Он предупредил, что программа распространяется лишь на ипотечные и потребительские кредиты. Участники СВО не смогут списать долги по алиментам, возмещению ущерба или штрафам.

Ранее правительственная комиссия поддержала также аннулирование ветеранам и их семьям задолженности за ЖКУ. Предлагалось списывать недоимки в случае получения государственных наград, увольнения со службы или гибели.