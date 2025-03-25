Стало известно, кому из россиян полностью спишут долги по кредитам в 2025 году
Юрист Адамс сообщил, что участники СВО смогут списать долги по кредитам
Участники спецоперации и их жены могут подать заявление на полное списание долгов по ипотечным и потребительским кредитам на сумму до 10 миллионов рублей. Гендиректор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс сообщил об этом РИА «Новости».
«В 2025 году возможность полного списания долгов по кредитам предоставлена участникам специальной военной операции, заключившим контракт на службу в Вооруженных силах Российской Федерации после 1 декабря 2024 года», — уточнил он.
Еще одним условием, по словам Адамса, является уже начатая процедура взыскания. Участвовать в программе смогут как участники СВО, так и их супруги. Государство аннулирует задолженность, остановит судебные разбирательства, исполнительные производства и снимет арест с имущества. Юрист заявил, что в отличие от банкротства физлиц, такое списание не повлечет дополнительных последствий в виде запрета на ведение бизнеса или получение новых займов.
Он предупредил, что программа распространяется лишь на ипотечные и потребительские кредиты. Участники СВО не смогут списать долги по алиментам, возмещению ущерба или штрафам.
Ранее правительственная комиссия поддержала также аннулирование ветеранам и их семьям задолженности за ЖКУ. Предлагалось списывать недоимки в случае получения государственных наград, увольнения со службы или гибели.