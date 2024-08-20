Участникам СВО начнут списывать кредиты и долги по ЖКХ

РИА «Новости»: правкомиссия одобрила проект о списании кредитов ветеранам СВО

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Законопроект о списании кредитов и долгов по ЖКХ с участников СВО и членов их семей получил одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно проекту, задолженности будут списывать с ветеранов СВО, если они получали государственные награды, а также в случае их гибели или увольнения с военной службы по возрасту или истечению контракта. Документ также предлагает закрепить меры поддержки военным и их семьям в вопросе расширения списка оснований для прекращения обязательств по кредитному договору.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому работодателям запрещается увольнять вдов участников спецоперации в течение года. Исключением станут только те случаи, когда жены погибших бойцов повторно выходят замуж или неоднократно грубо нарушают дисциплину.

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