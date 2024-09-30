Россиянам разрешат делиться своими пенсионными баллами с родителями

В Госдуме хотят разрешить россиянам направлять свои пенсионные баллы родителям. Такой законопроект вынесут на рассмотрение депутаты от ЛДПР, сообщили «Известия».

Согласно проекту, изменения предложили внести в статью 15 ФЗ «О страховых пенсиях». Планируется разрешить россиянам передавать не более двух пенсионных баллов за календарный год: по одному баллу каждому родителю либо два балла единственному родителю.

По словам депутатов, родители с помощью баллов от своих детей смогут быстрее выйти на заслуженный отдых. К тому же, если дети начнут делиться с родителями баллами, большого ущерба для них не будет.

В настоящее время, чтобы получить пенсию по старости, россиянин должен иметь минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. В случае, если баллов накоплено больше, увеличится и размер страховых выплат.

Ранее стало известно, что после выхода на пенсию президент России Владимир Путин может рассчитывать на ежемесячные выплаты в размере свыше 650 тысяч рублей.