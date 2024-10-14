Стало известно, как изменится размер маткапитала на первого ребенка

Котяков: маткапитал на первого ребенка в 2025 году вырастет на 46 тысяч рублей

В 2025 году материнский капитал проиндексируют, выплата за первого ребенка увеличится на 46 тысяч рублей. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Главу Минтруда процитировало РИА «Новости» .

«Прирост составит по отношению к текущему году на первого ребенка плюс 46 тысяч, на второго ребенка — плюс 61 тысяча соответственно. Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более миллиона граждан», — подчеркнул он.

Котяков уточнил, что 1 февраля маткапитал проиндексируют по уровню фактической инфляции. Сейчас в проекте федерального бюджета его рост предусмотрен на уровне 7,3%. После индексации выплата за первого ребенка составит 677 тысяч рублей. На второго ребенка сумма маткапитала достигнет 894 тысячи, если семья не получала его при рождении первого ребенка, добавил министр.

В следующем году проиндексируют пенсию. В том числе пересчет коснется работающих пенсионеров.