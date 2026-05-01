Стало известно, где в России средняя зарплата превышает 200 тысяч рублей

Средняя заработная плата выше 200 тысяч рублей в России в феврале была в пяти отраслях. Об этом написало РИА «Новости» на основании статистических данных.

В конце зимы самые высокие зарплаты — 355 тысяч рублей — получали сотрудники табачных заводов. Финансисты и страховики в среднем получали 217 тысяч рублей. Специалисты в области нефте- и газодобычи, а также IT-отрасли, зарабатывали по 207 тысяч рублей. В отрасли космического и воздушного транспорта средняя зарплата составляла 205 тысяч рублей.

В среднем по стране средняя зарплата в феврале была 103,9 тысячи рублей.

В исследовательском центре SuperJob подсчитали, что лидером по зарплатам в России стала IT-сфера. Средний доход опытных разработчиков и архитекторов достигает 350–400 тысяч рублей. На втором месте — врачи узких специальностей: стоматологи, репродуктологи, косметологи и хирурги.