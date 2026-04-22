IT-специалисты и врачи возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в России

IT-сфера стала лидером по зарплатам в России, если не учитывать топ-менеджмент. Об этом сообщила ИА НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Средний доход опытных разработчиков и архитекторов достигает 350–400 тысяч рублей. Особенно востребованы специалисты по информационной безопасности, что связано с курсом на технологический суверенитет.

На втором месте — врачи узких специальностей: стоматологи, репродуктологи, косметологи и хирурги, работающие в коммерческом секторе. Также в топе — инвестиционные аналитики, риелторы и водители грузовиков, чьи медианные зарплаты превышают 250 тысяч рублей.

До 200 тысяч получают методологи банков, бренд-менеджеры, а около 150 тысяч — менеджеры по перевозкам, инженеры и технологи.