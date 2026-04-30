Богаче нефтяников и банкиров. Кому в России начали платить по 355 тысяч в месяц

Сотрудники табачных предприятий в феврале 2026 года заработали в среднем почти 355 тысяч рублей. К такому выводу пришли сотрудники РИА «Новости» после анализа статистических данных.

Этот показатель стал абсолютным рекордом среди всех секторов российской экономики за указанный период. Еще в январе средняя зарплата в той же сфере составляла только 216,4 тысяч рублей. К концу зимы она выросла сразу на 138 тысяч.

В результате табачники оказались единственной категорией работников в стране, чей средний заработок преодолел отметку в 350 тысяч рублей.

Традиционно лидерами по зарплатам в России считаются нефтегазовый сектор, финансовая сфера и IT.

Однако табачная индустрия отличается крайне высокой степенью автоматизации вкупе со сравнительно небольшим штатом сотрудников на фоне огромной прибыли компаний. Это позволяет производителям выплачивать одни из самых высоких премий в стране.

В начале текущего года в России средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей сразу в четырех отраслях, в том числе и в табачной.