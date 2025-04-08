Стало известно, чьи зарплаты вырастут на 4,5% с 1 октября

В России сотрудникам прокуратуры, Следственного комитета и судебной системы проиндексируют зарплаты на 4,5% с 1 октября. Об этом РИА «Новости» рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

По ее словам, второй этап индексации зарплат бюджетников запланировали на 1 октября, причем во всех регионах страны. Кроме того, будут учтены федеральные и региональные особенности.

«Это повышение должностных окладов и заработной платы госслужащих, представителей судебной системы (кроме судей — прим. ред.), Следственного комитета и прокуратуры на 4,5%», — сказала она.

Ранее Голубева сообщила, что первое повышение зарплат затронуло сотрудников МЧС, социальных служб, медицинских и образовательных учреждений.

В начале марта россиянам рассказали, что выплаты по больничному листу выросли до 5,7 тысячи рублей в день. По словам финансиста Елены Зацаринной, размер максимального пособия по временной нетрудоспособности вырос в 2025 году в два раза.