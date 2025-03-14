Стало известно, чьи зарплаты к октябрю повысят на 13,2%

Индексация зарплат бюджетников в 2025 году пройдет в два этапа. К октябрю они повысятся на 13,2%, сообщила РИА «Новости» старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

«Индексация зарплат бюджетников пройдет с 1 января 2025 года и составит сразу 13,2%, именно такой размер предусмотрен бюджетом России на 2025 год. Индексация произойдет в два этапа», — сказала она.

Сначала повышение коснется сотрудников МЧС, социальных служб, медицинских и образовательных учреждений. На следующем этапе, с 1 октября, произойдет повышение окладов и регулярных премий других бюджетников.

В России предложили ввести зарплату домохозяйкам. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект о ежемесячных выплатах за ведение быта.