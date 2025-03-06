Россиянам пообещали дальнейший рост выплат по больничному

В России выплаты по больничному выросли до 5,7 тысячи рублей в день. В будущем планируется дальнейшая индексация пособий. Об этом 360.ru рассказали финансовые эксперты.

«За последние два года заработная плата в России выросла, это позволяет увеличить выплату по больничному листу. Также все социальные взносы, которые выплачивает работодатель в Социальный фонд, выросли в связи с увеличением зарплаты. <… > Больничный в любом случае будет зависеть от минимального размера оплаты труда и непосредственно средней заработной платы конкретного человека», — объяснила эксперт.

Больничный лист рассчитывается из средней зарплаты за последние два года, напомнила кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко. Поэтому выплаты в 5,7 тысячи рублей коснутся сотрудников с высокой зарплатой.

Я не могу сказать, что будут какие-то резкие скачки. Скорее всего — нет, но постепенная индексация с точки зрения инфляционных процессов обязательно будет.

Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы Елена Зацаринная подсчитала, что размер максимального пособия по временной нетрудоспособности вырос в 2025 году аж в два раза. Сумма максимального лимита в месяц устанавливается в зависимости от стажа сотрудника.

«Причем я смотрю, что Социальный фонд запланировал продолжение увеличения максимального лимита в месяц до 2027 года. То есть увеличение произойдет и в 2026 году, и в 2027 году. Эта информация на сайте Соцфонда есть, они анонсируют увеличение максимального лимита в месяц», — подчеркнула Зацаринная.

В 2024 году россияне получали выплаты по больничному в размере около четырех тысяч рублей.