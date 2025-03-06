Россиянам пообещали дальнейший рост выплат по больничному
Финансист Зацаринная: Соцфонд анонсировал дальнейший рост выплат по больничному
В России выплаты по больничному выросли до 5,7 тысячи рублей в день. В будущем планируется дальнейшая индексация пособий. Об этом 360.ru рассказали финансовые эксперты.
Больничный лист рассчитывается из средней зарплаты за последние два года, напомнила кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко. Поэтому выплаты в 5,7 тысячи рублей коснутся сотрудников с высокой зарплатой.
«За последние два года заработная плата в России выросла, это позволяет увеличить выплату по больничному листу. Также все социальные взносы, которые выплачивает работодатель в Социальный фонд, выросли в связи с увеличением зарплаты. <… > Больничный в любом случае будет зависеть от минимального размера оплаты труда и непосредственно средней заработной платы конкретного человека», — объяснила эксперт.
По ее мнению, выплаты продолжат расти.
Я не могу сказать, что будут какие-то резкие скачки. Скорее всего — нет, но постепенная индексация с точки зрения инфляционных процессов обязательно будет.
Юлия Коваленко
финансист
Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы Елена Зацаринная подсчитала, что размер максимального пособия по временной нетрудоспособности вырос в 2025 году аж в два раза. Сумма максимального лимита в месяц устанавливается в зависимости от стажа сотрудника.
«Причем я смотрю, что Социальный фонд запланировал продолжение увеличения максимального лимита в месяц до 2027 года. То есть увеличение произойдет и в 2026 году, и в 2027 году. Эта информация на сайте Соцфонда есть, они анонсируют увеличение максимального лимита в месяц», — подчеркнула Зацаринная.
В 2024 году россияне получали выплаты по больничному в размере около четырех тысяч рублей.