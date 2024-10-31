Средняя ставка по вкладам снизилась впервые за семь месяцев

Центробанк заявил о снижении средней ставки по вкладам впервые за семь месяцев. Сообщение появилось на сайте регулятора.

Во второй декаде октября ставка по вкладам упала с 19,78% до 19,66%. Это произошло впервые с марта 2024 года. В течение более полугода фиксировался рост показателей вслед за повышением ключевой ставки.

ЦБ не учел вклады с капитализацией процентов и вклады с дополнительными условиями при расчете этого параметра. Средняя максимальная ставка является ориентиром для рынка. Регулятор советует привлекать средства вкладчиков не дороже значения ставки плюс два процентных пункта.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляционные ожидания заметно выросли. На этом фоне пришлось ужесточить денежно-кредитную политику и повысить ключевую ставку до 21%.