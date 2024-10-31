Средняя ставка по вкладам снизилась впервые за семь месяцев

Центробанк заявил о снижении средней ставки по вкладам впервые за семь месяцев. Сообщение появилось на сайте регулятора.
Во второй декаде октября ставка по вкладам упала с 19,78% до 19,66%. Это произошло впервые с марта 2024 года. В течение более полугода фиксировался рост показателей вслед за повышением ключевой ставки.
ЦБ не учел вклады с капитализацией процентов и вклады с дополнительными условиями при расчете этого параметра. Средняя максимальная ставка является ориентиром для рынка. Регулятор советует привлекать средства вкладчиков не дороже значения ставки плюс два процентных пункта.