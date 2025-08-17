В Госдуме призвали россиян пораньше задуматься о будущей пенсии

Пенсии в России нельзя сравнивать с зарплатами, выплаты, скорее, можно назвать пособием по старости. Об этом заявила трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе со Sport24 .

«У нас для пожилых россиян есть достаточно льгот и послаблений. Пенсия — это не зарплата. Это, если можно так выразиться, пособие по старости. В каких-то странах государственных пенсий вообще нет», — указала она.

Роднина отметила, что нельзя все время рассчитывать на государство, необходимо и самостоятельно позаботиться о собственном комфорте.

«Мне кажется, над своей будущей пенсией нашему молодому поколению стоило бы задумываться пораньше», — сказала она.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили ввести 13-ю пенсию в конце года. С такой инициативой выступил депутат Сергей Миронов.