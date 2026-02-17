Средний размер пенсии неработающих россиян составил почти 24 тысячи рублей

В декабре 2025 года средняя пенсия неработающих россиян достигла почти 24 тысяч рублей. За год она увеличилась примерно на 2,3 тысячи, сообщило РИА «Новости» .

По данным Социального фонда России, 1 декабря 2025 года размер пенсии для неработающих граждан составил 23 996,2 рубля. В 2024 году неработающие пенсионеры получали примерно 21,7 тысячи рублей.

Самая высокая пенсия неработающих граждан была зафиксирована в Центральном федеральном округе. В 2024 году она составляла 21,9 тысячи рублей, а в 2025 году выросла до 24,2 тысячи рублей.

С 1 января 2026 года страховые пенсии для всех пенсионеров, включая работающих и неработающих, проиндексировали на 7,6%.

В августе 2026 года автоматически пересчитают страховые пенсии по старости. Выплаты вырастут у тех пенсионеров, кто официально работал в 2025 году. Сумма увеличения будет индивидуальной для каждого пенсионера.