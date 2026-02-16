Экономист Балынин сообщил об автоматической корректировке страховых пенсий по старости у россиян в августе

В августе 2026 года произойдет автоматическая корректировка страховых пенсий по старости. Повышение получат те пенсионеры, которые официально работали в 2025 году. Об этом RT сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Эксперт подчеркнул, что пенсионеры, работавшие неофициально, не смогут рассчитывать на увеличение выплат, так как у них не сформировались индивидуальные пенсионные коэффициенты.

Он также отметил, что сумма увеличения будет индивидуальной для каждого пенсионера. Для проведения корректировки подавать заявления не потребуется, так как все данные есть у Социального фонда России.