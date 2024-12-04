Спрос на курьеров в России перед новогодними праздниками вырос почти на 20%

«Зарплаты.ру»: спрос на курьеров в России перед Новым годом вырос на 18%

Перед новогодними праздниками спрос на курьеров в России вырос на 18%. Такие данные получили в исследовательском центре «Зарплаты.ру», сообщило РИА «Новости» .

Исследователи проанализировали вакансии на сервисе и обнаружили повышение спроса. Его рост связан не только с предстоящими праздниками, но и с острым дефицитом соискателей.

Медианная зарплата курьеров за год увеличилась на 8%, но зарплатная «вилка» варьируется от 15 до 240 тысяч рублей. Все зависит от отработанного времени. В пиковый сезон, в условиях полной загрузки и рабочем дне 12-14 часов пеший доставщик может получить около 108 тысяч рублей за месяц, автокурьер — 115 тысяч рублей.

Ранее исследование онлайн-платформы hh.ru показало, что экономисты стали самыми востребованными специалистами финансовой отрасли в этом году. Также увеличился спрос на специалистов по взысканию задолженности.