Исследование hh.ru: экономисты стали самыми востребованными специалистами финансовой сферы в 2024 году

С января по ноябрь 2024 года в финансовой сфере 36% от всех вакансий открылось для экономистов. В тройку лидеров по востребованности попали кредитные специалисты и финансовые менеджеры, по 14 и 12% соответственно. Об этом пишет сайт «Известия» со ссылкой на исследование рекрутинговой онлайн-платформы hh.ru.
По данным аналитиков, в текущем году увеличился спрос на специалистов по взысканию задолженности. Он вырос на 171% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Самыми высокооплачиваемыми работниками этой сферы стали финансовые директора. В среднем по рынку их зарплата составляет почти 188 тысяч рублей, брокеры получают около 130 тысяч рулей, за работу методологов платят в районе 95 тысяч рублей.
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