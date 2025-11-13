Профессор НИУ ВШЭ Виноградов напомнил, что в 2026 году в России увеличатся социальные выплаты

В России в 2026 году произойдет плановое повышение большинства социальных выплат. Это касается пенсий, пособий и других мер социальной поддержки, которые увеличатся в соответствии с действующим законодательством, включая Федеральный закон №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Профессор факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал RT , что индексация будет проведена с учетом фактической инфляции за 2025 год.

Так, с 1 января 2026 года страховые пенсии по возрасту будут увеличены на 7,6%. Средняя страховая пенсия по возрасту составит около 27,1 тысяч рублей.

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии увеличатся на 6,8%. Это затронет граждан без требуемого страхового стажа, а также детей-инвалидов, инвалидов с детства и других получателей по социальным основаниям.

Виноградов также отметил, что материнский капитал будет проиндексирован. С февраля 2026 года его размер на первого ребенка составит 737 200 рублей, а на второго — 974 100 рублей, если семья не получала выплату на первенца. Если маткапитал уже был оформлен на первого ребенка, дополнительная сумма на второго ребенка составит 236 900 рублей.

Эксперт напомнил, что единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 28 773 рублей, а минимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит около 10 837,20 рубля.