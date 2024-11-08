Захарова предложила неожиданный способ пополнить бюджет Украины

«Может, украинцам просто конфисковать собственность Зеленского и его выводка? Поверьте, там не меньше», — заявила она.

Захарова добавила, что так же можно поступить и с собственностью экс-президента Петра Порошенко, экс-главы МВД Украины Арсена Авакова и другого «ворья». Она предположила, что ЕС не идет навстречу Зеленскому в его пожеланиях, поскольку прекрасно понимает, что Россия может болезненно ответить.

Накануне Зеленский назвал замороженные в Европе российские активы «украинскими деньгами» и призвал найти механизм, чтобы средства поскорее попали на Украину.