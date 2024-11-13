Запад признал законными претензии России по замороженным активам
Каллас назвала законными претензии России из-за заморозки активов
Претензии России из-за замороженных активов на Западе легитимны, признала бывший эстонский премьер и будущая глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, российские средства необходимо направить на восстановление Украины, сообщило издание BNN Bloomberg.
Каллас назвала законными также претензии Украины, власти которой требуют передачи конфискованных средств для покупки оружия и восстановления объектов инфраструктуры. Будущая глава евродипломатии призвала страны Евросоюза занять единую позицию и согласовать передачу средств от российских активов украинской стороне.
«Я не буду использовать слово „конфискация“ <…> Мы признаем, что у России есть легитимные претензии к нам, потому что у нас есть их активы. Но у Украины также есть легитимные претензии к России», — отметила Каллас.
Она вступит в новую должность уже 1 декабря. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что на руководящие должности в ЕС «ищут худших, а не лучших».