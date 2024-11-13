Запад признал законными претензии России по замороженным активам

Претензии России из-за замороженных активов на Западе легитимны, признала бывший эстонский премьер и будущая глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, российские средства необходимо направить на восстановление Украины, сообщило издание BNN Bloomberg .

Каллас назвала законными также претензии Украины, власти которой требуют передачи конфискованных средств для покупки оружия и восстановления объектов инфраструктуры. Будущая глава евродипломатии призвала страны Евросоюза занять единую позицию и согласовать передачу средств от российских активов украинской стороне.

«Я не буду использовать слово „конфискация“ <…> Мы признаем, что у России есть легитимные претензии к нам, потому что у нас есть их активы. Но у Украины также есть легитимные претензии к России», — отметила Каллас.

Она вступит в новую должность уже 1 декабря. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что на руководящие должности в ЕС «ищут худших, а не лучших».