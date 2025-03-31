Названы основания для приостановки выплаты пенсии

Россиянам гарантирована страховая пенсия, прекратить выплаты невозможно. Но в некоторых случаях Соцфонд России может приостановить их, сообщила агентству «Прайм» доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Условия прекращения и восстановления выплаты страховой пенсии закреплены в статьях 24 и 25 Федерального закона „О страховых пенсиях“. Лишить пенсионера страховой пенсии нельзя», — заявила она.

Однако если в течение полугода пенсионер не получал деньги, принесенные почтальоном, или уехал в страну, которая по договоренности с Россией возьмет эту обязанность на себя, Соцфонд приостановит выплаты. Иванова-Швец добавила, что иностранцы и лица без гражданства перестанут получить пенсию, если истечет срок их разрешения на постоянное проживание в стране.

Многие даже по достижении пенсионного возраста продолжают работать. Сервис «Зарплата.ру» назвал отрасли, в которых пожилым людям проще устроиться.