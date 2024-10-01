Социальные пенсии проиндексируют в апреле 2025 года

Социальные пенсии проиндексируют на 14,75% с 1 апреля 2025 года

С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии на 14,75%, следует из пояснительной записки к проекту ФЗ «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Средний размер пенсии составит 15 456 рублей, сообщил ТАСС .

На конец 2024 года средний размер социальных пенсий составит 13 475 рублей, а в конце следующего года — 15 456 рублей. Первого апреля 2024 года социальные пенсии повышали на 7,5%, а средний размер пенсии составил 13,5 тысяч рублей.

По прогнозам, к концу года инфляция составит 7,3%, и страховые пенсии в следующем году проиндексируют на этом уровне. Выплаты планируют повысить с 1 февраля.