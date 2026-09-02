Пассажир «Аэрофлота» впервые купил авиабилет за цифровые рубли

Первую оплату авиабилета цифровым рублем провели в России 1 сентября. Пассажир приобрел на сайте «Аэрофлота» билет на рейс Москва — Санкт-Петербург, рассчитавшись новой формой национальной валюты. Об этом авиакомпания сообщила в своем телеграм-канале .

«С этой покупки стартовали фактические платежи за авиаперевозку в национальной цифровой валюте», — заявили в компании.

Принимать цифровые рубли «Аэрофлот» начал с 1 сентября. Оплатить ими авиабилет можно с помощью QR-кода как на официальном сайте перевозчика, так и в собственных офисах продаж.

Цифровой рубль с 1 сентября стал доступен для массового использования в России. Это третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными рублями. Использование цифрового рубля для граждан добровольно.

Как открыть цифровой кошелек, оплачивать покупки и переводить деньги, чем цифровой рубль отличается от банковской карты и какие у него есть ограничения — подробно читайте в материале 360.ru.