ВС России поразили металлургические и радиоэлектронные предприятия ВПК Украины

Минувшей ночью российские военные поразили металлургические и радиоэлектронные предприятия ВПК Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также массированный удар нанесли по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

Цели, расположенные в Киеве, Запорожье и Одесской области, атаковали высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования и ударными БПЛА.

Накануне армия России поразила на Украине объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры. Также военные ударили по складам горючего и военного имущества, местам сборки и хранения БПЛА.