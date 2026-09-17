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    ВС России поразили металлургические и радиоэлектронные предприятия ВПК Украины

    Фото: РИА «Новости»

    Минувшей ночью российские военные поразили металлургические и радиоэлектронные предприятия ВПК Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Также массированный удар нанесли по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

    Цели, расположенные в Киеве, Запорожье и Одесской области, атаковали высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования и ударными БПЛА.

    Накануне армия России поразила на Украине объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры. Также военные ударили по складам горючего и военного имущества, местам сборки и хранения БПЛА.