Путин: кабмину нужно принять решения по конъюнктурным доходам бюджета

Правительству России необходимо принять взвешенное решение о конъюнктурных доходах в нефтегазовой сфере, которые гарантируют долгосрочную сбалансированность бюджета. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент страны Владимир Путин.

По его словам, кабмин уже ведет такую работу. На совещании с докладом по теме выступил зампред правительства Александр Новак.

«В части федерального бюджета необходимо принять взвешенные решения по конъюнктурным доходам, чтобы гарантировать долгосрочную сбалансированность главного финансового документа страны», — сказал глава государства.

Глава Центра стратегических разработок Павел Смелов отмечал, что рост валового внутреннего продукта России в 2026 году может увеличиться до 1,3-1,5%. Однако для этого необходимо увеличение доходов бюджета и снижение ключевой ставки Центрального банка.