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    Сервисная сеть электромобилей «Атом» к 2027 году расширится до 16 городов

    Ilya Moskovets/URA.RU
    Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/www.globallookpress.com

    Бренд электромобилей «Атом» заключил договоры с сервисными партнерами в восьми городах России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службе компании.

    Сейчас 26 сервисных партнеров бренда работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Набережных Челнах, Краснодаре и Сочи.

    «Планируется, что к 2027 году сеть расширится до 16 городов», — отметили в компании. В 2029 году бренд планирует охватить 48 регионов.

    Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов рассказал, что в России за год стали примерно вдвое больше покупать новых электрокаров и гибридных автомобилей. Он выразил надежду, что продажи «Атома» от компании «Кама» к осени станут массовыми.