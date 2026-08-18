Сервисная сеть электромобилей «Атом» к 2027 году расширится до 16 городов

Бренд электромобилей «Атом» заключил договоры с сервисными партнерами в восьми городах России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службе компании.

Сейчас 26 сервисных партнеров бренда работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Набережных Челнах, Краснодаре и Сочи.

«Планируется, что к 2027 году сеть расширится до 16 городов», — отметили в компании. В 2029 году бренд планирует охватить 48 регионов.

Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов рассказал, что в России за год стали примерно вдвое больше покупать новых электрокаров и гибридных автомобилей. Он выразил надежду, что продажи «Атома» от компании «Кама» к осени станут массовыми.