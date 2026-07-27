Министр Алиханов сообщил что рынок электрокаров и гибридов в России вырос вдвое

Продажи новых электрокаров и гибридных автомобилей в России за год выросли примерно в два раза. Об этом 27 июля в эфире радио «Комсомольская правда» заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

По словам главы Минпромторга, только за первое полугодие 2026 года было реализовано более 54 тысяч таких машин. Алиханов отметил, что это известные российские бренды, которые локализуются в Липецкой особой экономической зоне. Он напомнил, что гибриды — это системы с бензиновой частью, где превалирует электродвижение.

В ближайшее время на рынок выйдет порядка десяти новых моделей от различных производителей. Министр также анонсировал начало массовых продаж электромобиля «Атом» от компании «Кама».

«Они уже начали первым покупателям эти машины передавать. Надеемся, что осенью это приобретет массовый характер, они выйдут с этим автомобилем на широкий рынок», — добавил глава ведомства.