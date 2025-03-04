Счетная палата за 2024 год вернула в бюджет рекордную сумму

Счетная палата за 2024 год вернула в бюджеты всех уровней рекордные 148,9 миллиарда рублей. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на отчет о работе СП.

«Для сравнения: в 2022 году мы обеспечили возврат [в бюджет] 8,9 миллиарда рублей, в 2023 году — 26,4 миллиарда рублей», — рассказал глава Счетной палаты Борис Ковальчук.

Он объяснил это новыми технологиями, пришедшими в организацию. В частности, качество аудита удалось повысить за счет внедрения технологий искусственного интеллекта.

Отчет руководства Счетной палаты перед Госдумой состоится 20 марта.

Ранее президент Владимир Путин поручил ведомству до 1 июня проанализировать итоги реализации нацпроектов за прошедшие пять лет и по итогам работы направить рекомендации в правительство.