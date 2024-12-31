Реализацию нацпроектов в России за последние 6 лет проанализирует Счетная палата

Счетная палата России займется анализом реализации нацпроектов в 2019–2024 годах. Об этом распорядился президент Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Что еще поручил глава государства — в материале 360.ru.

«Провести анализ итогов реализации национальных проектов в 2019–2024 годах и по результатам анализа направить рекомендации в правительство Российской Федерации для планирования работы над новыми национальными проектами», — указали в документе.

Срок исполнения поручения — до 1 июня 2025 года. Ответственным назначили главу Счетной палаты Бориса Ковальчука.

Реализацию новых нацпроектов должны обеспечить с 1 января, за ее ходом будет наблюдать Народный фронт. Они станут приоритетом при формировании федерального бюджета России до 2030 года.

Кабмину Путин поручил подготовить базу для развития в России автономных транспортных систем. В 2025-м правительство также должно обеспечить переход к модели сбалансированного роста с низкой безработицей и поддержанием инфляции на стабильно низком уровне.

В нацпроекты по технологическому лидерству включат меры достижения превосходства российских технологий над зарубежными. Для достижения этих целей также необходимо обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации. К наращиванию темпов обеспечения технологической независимости и созданию условий для превосходства отечественной продукции подключат ЦБ.

Развитие платежной инфраструктуры России и финансового рынка будет способствовать усилению роли рубля в международных расчетах.

До 1 мая Роскосмос вместе с правительством должны утвердить нацпроект по развитию космической деятельности до 2030 года. Кабмин должен обеспечить своевременное развитие группировки космических аппаратов на геостационарной орбите.

В 2025-м в России обеспечат меры для преодоления негативных демографических тенденций и повышения рождаемости. Путин также указал на необходимость следить за соблюдением принципа «семейноцентричности» и созданием условий для семей с детьми при реализации профильных нацпроектов.

До 15 февраля власти должны доработать и утвердить единый план по достижению национальных целей развития страны. Промежуточные результаты реализации новых национальных проектов правительство представит в администрацию президента до 1 июня.