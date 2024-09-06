Счета умершего в СИЗО фигуранта дела о сухпайках для армии арестовали
РИА «Новости»: 10 счетов умершего в СИЗО фигуранта дела о сухпайках арестовали
Десять банковских счетов бизнесмена Игоря Котельникова, бывшего фигурантом дела о сухпайках для армии, арестовали по решению суда. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации источника агентства, следствие потребовало арестовать средства Котельникова в июне, заблокированными оказались десять счетов фигуранта.
Суд арестовал топ-менеджера пищевого комбината в апреле после выявленных нарушений при организации услуг по обеспечению питания военных. Выяснилось, что заключенные контракты оказались заведомо завышены за счет расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта.
Котельников умер в середине июля в карцере московского СИЗО № 4 («Медведь») из-за проблем с сердцем.
Ранее суд арестовал загородный дом и подсобные строения бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова. Экс-сотрудника военного ведомства обвинили в мошенничестве.