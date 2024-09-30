Сбербанк изменил условия получения максимальной ставки по вкладам

Сбербанк повысил максимальную ставку по «СберВкладу» до 20% сроком до года

Сбербанк с 30 сентября изменил условия по вкладам «Лучший%» и «СберВклад». Теперь ставка 20% годовых доступна на сроке до года при минимальной сумме 100 тысяч рублей, сообщил РБК .

По вкладу «Лучший%» максимальную ставку можно получить на сроке семь-девять месяцев. Ранее эти условия действовали только при вложении денег, которые не хранились в этом банке, на срок сбережения три года.

По «СберВкладу» под 20% банк примет деньги на срок семь-девять месяцев при условии получения зарплаты или пенсии в этой кредитной организации, наличии платной подписки «СберПрайм» и трате не менее 30 тысяч в месяц. По старым правилам максимальной считалась ставка 19%, в остальном предъявлялись те же требования.

Центробанк 13 сентября повысил ключевую ставку до 19%. Первый заместитель президента — председателя правления и финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов предупредил, что из-за высоких темпов инфляции она может подскочить до 23%.