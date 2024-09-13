Банк России повысил ключевую ставку до 19%

Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 19%. Причиной назвали сохранение инфляционного давления. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В Центробанке подчеркнули, что с большой вероятностью пересмотрят июльский прогноз годовой инфляции, который составлял 6,5-7%, а также не исключили дальнейшего повышения ставки.

Причиной роста цен регулятор назвал сохранение повышенного внутреннего спроса на товары и услуги, за которым не успевают производители.

«Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к 4–4,5% в 2025 году», — отметили в заявлении.

Годовая инфляция, по оценке регулятора, на 9 сентября составила 9%, что только на одну десятую ниже июльских значений. Это означает, что давление на экономику осталось высоким и тенденции к снижению пока нет. Среднесрочный прогноз остается проинфляционным с сохранением рисков дальнейшего роста цен. Следующее заседание совет директоров банка России по ключевой ставке проведет 25 октября.

Банки России резко повысили ставки по вкладам перед объявлением нового решения Центробанка по ключевой ставке. Уровень доходности долговременных депозитов вырос до 20-21% годовых.