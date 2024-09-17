Сбербанк снизил размер двух дисконтов по ипотеке с 17 сентября

Размер двух дисконтов по ипотеке снизили с 17 сентября в Сбербанке, рассказали в пресс-службе кредитной организации. Решение объяснили ростом стоимости облигаций федерального займа, сообщило РИА «Новости» .

При первоначальном взносе 20% размер дисконта снизится с 0,7 до 0,5%. Урежут скидки и для «зарплатников» Сбербанка — с 1% до до 0,5%. А вот ставки по ипотечным кредитам на «Домклике» остались неизменными.

Минимальная ставка на вторичном рынке составляет 20%. При покупке в новостройках — 20,3%, уточнили в банке.

В России стали проще относиться к просрочкам по ипотечным платежам. Если заемщику нечем платить, в первую очередь ему необходимо связаться с банком и объяснить ситуацию, заявил эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. По его словам, банк может пойти навстречу и предоставить отсрочку.