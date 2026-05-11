Самозанятым раскрыли возможный размер будущей пенсии

Самозанятые смогут получать пенсию размером 50 тысяч рублей, если в течение 30 лет ежегодно будут платить в Социальный фонд взносы более полумиллиона рублей. Об этом ТАСС рассказал профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

«Размер пенсии у самозанятых может составить 50 593 рубля, если они ежегодно в течение 30 лет будут выплачивать в СФР максимальный размер взноса. На данный момент он составляет 572 204 рубля», — сказал он.

Это позволит самозанятым получить за это время 261 индивидуальный пенсионный коэффициент. Если ежегодно вносить минимальный взнос, составляющий 71,7 тысячи рублей, то можно будет рассчитывать на пенсию в размере 14,4 тысячи рублей.

При этом самозанятым, желающим получать в будущем страховую пенсию, придется вступить стать участником добровольного пенсионного страхования. Для этого следует подать заявление в Соцфонд.

Ранее сенатор, бывший глава отделения Социального фонда по Псковской области Наталья Мельникова рассказала, что ни дня официально не работающий гражданин сможет получать в старости социальную пенсию по старости. В этом году ее размер составит 8824 рубля.