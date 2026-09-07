В России готовят новую систему оплаты труда для медиков

В России к концу 2026 года разработают единую систему оплаты труда медработников

Единую систему оплаты труда сотрудников здравоохранения хотят разработать до конца 2026 года в России. После этого новые правила намерены апробировать в начале 2027 года, сообщил «Ведомостям» председатель Профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников.

По его словам, сейчас регионы формируют заработную плату медиков по-разному. В отдельных субъектах структуру выплат самостоятельно определяют медицинские учреждения. В результате врачи и другие сотрудники здравоохранения могут получать разную зарплату за одинаковую работу.

Новая система должна установить единые принципы формирования доходов медработников. Согласно разрабатываемым правилам, оклад без учета компенсационных выплат должен составлять не менее 50% заработной платы. На стимулирующие выплаты планируют направлять не более оставшейся половины.

Домников отметил, что во многих регионах сейчас действует обратная схема. Окладная часть зарплаты медиков остается ниже рекомендуемого уровня, а значительную долю дохода формируют премии и другие стимулирующие выплаты.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян предупреждал, что работники в России могут столкнуться с увеличением нагрузки без увеличения зарплаты.