Российским предприятиям предсказали череду банкротств

В российском промышленном секторе может подняться волна корпоративных банкротств. Об этом сообщили «Ведомости» , ссылаясь на аналитическую записку экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Экономисты подчеркнули, что нагрузка процентных платежей на прибыль в конце 2024 года оказалась на рискованном уровне более чем у 20% предприятий обрабатывающей промышленности в стране.

Этот показатель превышал 2/3 от доналоговой прибыли (EBIT). В тот же период 2023 года он был вдвое меньше.

Хуже всего ситуация сейчас сложилась у компаний, которые относятся к сфере транспортного машиностроения, уточнили авторы материала. Долговая нагрузка предприятий в прошлом году увеличилась на фоне высокой ключевой ставки.

В начале декабря президент транспортной компании «Итеко» Евгений Бабаев заявил, что в 2025 году обанкротиться рискуют примерно 30% российских грузовых автоперевозчиков.