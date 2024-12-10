На рынке автоперевозок в России начал назревать кризис. Часть компаний грозит уйти в тень

Примерно 30% российских грузовых автоперевозчиков в следующем году рискуют обанкротиться. Об этом заявил президент транспортной компании «Итеко» Евгений Бабаев в беседе с газетой «Известия» .

Он объяснил, что у крупных участников рынка рентабельность составила 17%. Такой показатель связан с резким увеличением издержек, которые поднялись на 11%. Также на этом бизнесе негативно отразилось повышение ключевой ставки ЦБ и ослабление рубля, ведь из-за них увеличились кредитные и лизинговые платежи.

По словам Бабаева, спрос на перевозки падает, поэтому тарифы снизились на 12%. В таких ситуациях «выжить» сможет только серый бизнес, который не платит часть налогов и страховок при выдаче заработных плат сотрудникам. Как показало совместное исследование «АвтоГрузЭкс» полностью легальную деятельность по грузоперевозкам ведут около 30–35% игроков отрасли.

«Добросовестный бизнес не может конкурировать с компаниями, которые используют подобные схемы. Предприятия будут вынуждены уменьшить свою долю рынка либо уйти в тень», — отметил президент «Итеко».

Ранее управляющий отделением Банка России в Башкортостане Марат Кашапов заявил, что ключевая ставка — это главный инструмент, контролирующий инфляцию в стране. По предварительным прогнозам, к концу 2025 года ее удастся снизить.