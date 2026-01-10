Российские купюры вошли в пятерку самых защищенных в мире

Российские банкноты входят в число пяти самых защищенных в мире. Об этом рассказал РИА «Новости» финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

«Совершенно очевидно, что российский рубль как купюра по уровню защиты входит в пятерку лучших», — отметил эксперт.

Самым защищенным валютным знаком признан швейцарский франк. На втором месте — евро, а замыкает тройку лидеров австралийский доллар с трехмерными элементами на банкноте. Аналитик также отметил высокую степень защиты кенийского шиллинга и российского рубля.

В некоторых странах банкноты делают из полимера для повышения их защиты. В России же для этих целей используют хлопковую бумагу. Несмотря на это, российские купюры входят в пятерку самых защищенных в мире.

«В Австралии базовый субстрат — полимер; ключевой визуальный признак — прозрачное окно как часть основы ("clear window"), плюс ряд OVD-элементов и тактильные признаки... Технологически Россия использует многие „того же класса“ решения, но реализует их на хлопковой бумаге, а не на полимерной пленке», — отметил замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

Эксперт пояснил, что Центробанк применяет проверенные и надежные технологии при производстве банкнот. Среди них — водяные знаки, защитные волокна, микротекст, микроперфорация и сложные нити/OVD.

Ранее Банк России выпустил новую купюру номиналом 1000 рублей. Банкнота отличается современным дизайном и усиленной защитой. Она посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.

Также в России может появиться 10-тысячная купюра. Заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков считает, что ввести 10-тысячную банкноту нужно ради сокращения трат на производство, перевозку, пересчет и хранение банкнот.